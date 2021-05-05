"Sanata Yansıyan 15 Temmuz" el sanatları yarışmasına başvurular başladı
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"Sanata Yansıyan 15 Temmuz" el sanatları yarışmasına başvurular başladı

'Sanata Yansıyan 15 Temmuz' el sanatları yarışmasına başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Sanata Yansıyan 15 Temmuz" el sanatları yarışmasına başvurular başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Sanata Yansıyan 15 Temmuz" el sanatları yarışmasına başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmacılar, 15 Temmuz'un milli ve manevi ruhunu yansıtan yağlı boya resim ve Türk işi, hesap işi, tel sarma, Antep işi, suzeni, tel kırma, kanaviçe, Maraş işi ve makine nakışı gibi sanatlardan biriyle çalışılmış el sanatı eserleri ile yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya katılan eserlerden yağlı boya resim ile yapılanlar kendi içerisinde, nakış teknikleri ile yapılanlar kendi içerisinde olmak üzere 2 alanda değerlendirilecek ve 2 alanda ödül verilecek.

Başvuruları 30 Haziran saat 17.00'de sona erecek yarışmaya katılan eserler KAYMEK tarafından sergilenecek.

18 yaşından büyüklerin katılabileceği yarışmada kategorilerinde birinci olan eser sahibine 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye 1000 lira ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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