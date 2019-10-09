Kaymakamlardan şehitlere dua

09.10.2019 09:47

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de bulunan şehitlik ve anıtları kaymakamlar, ziyaret edip şehitler için dua etti.



Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephelerinden olan Zafertepeçalköy'de bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret edip şehitler için dua etti.



Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Tarihe yön veren büyük savaşın yaşandığı Altıntaş Zafertepeçalköy ve Dumlupınar ilçemizdeki şehitlikleri Kaymakamlarımızla birlikte gezip inceledik ve onlara gerekli bilgileri verdik. Bu topraklar, kuruluşun ve kurtuluşun anahtarıdır. Bu durumu, tüm dünya aldığı yenilgi ile çok iyi biliyor. Bizler gençlerimize burada kazanılan zaferi anlatmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA