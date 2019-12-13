Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler
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Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler

Elbeyli, Polateli ile Musabeyli İlçe Kaymakamları 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

13.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:54
Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler

, ile İlçe Kaymakamları 7 Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.


Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamında bir araya geldiler.


Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilçelerde uygulanabilecek çalışmalar ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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