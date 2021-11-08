Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Göktaş Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Göktaş Köyünü Ziyaret EttiKaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ile bugün Göktaş Köyüne ziyaret gerçekleştirdi. Göktaş Köyüne giden Kaymakamımız Adem Çelik'i ve beraberinde giden Belediye Başkanı Veli Gök, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Karataş ve Birlik Personellerini, köy muhtarı Hüseyin Kuzu ve köy halkı karşıladı. İlk olarak köyde bulunan okul hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, okul müdürü tarafından iletilen taleplerin en kısa sürede tamamlanması talimatlarını verdi. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik Köy içinde gezerek vatandaşların sorunlarını da tek tek dinledi. Kaymakam Çelik ve Başkan Gök, köyden ayrılmadan önce köy halkına bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

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