Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
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Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!

22.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:07

İstanbul'da düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bilgi almak istedi. Muhabire konuşmak istemediğini ifade eden Özel, "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de saat 11.00 sıralarında eğitim uçağının düşmesiyle birlikte haber kanalları bölgeye muhabir göndererek ekran başındakilere bölgeden son gelişmeleri aktarmaya çalıştı.

MUHABİR MİKROFONU KAYMAKAMA UZATTI

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek mikrofonu Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e uzattı.

"BEN İSMAİL BEY DEĞİLİM"

Kendisine uzatılan mikrofon karşısında şaşkınlık yaşayan Büyükçekmece Kaymakamı Özel, "Ben İsmail Bey değilim, ismimi de yanlış söylediniz zaten" diyerek röportaj teklifini geri çevirdi. CNN Türk muhabiri de daha sonra kargaşadan dolayı karışıklık yaşadığını belirterek özür diledi.

Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!

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Haber Yorumları (11)
KIRMIZI.: Yaa bişi dediği yok zaten. Sadece İsmimi yanlış söylediniz diye gülerek tebessüm etti. konuşmak istemiyorum falan da demedi. Muhabir de zaten panikleyip mikrofonu çekti kem küm edip olayı geçiştirdi. hemen millet vermiş veriştirmiş :) Öyle değil aslında İsmini yanlış söyleyen kadın muhabire Kaymakam dan tokat diye yazın oraya.
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AHMET: Muhabir o sırada ismi yanlış söyleyebilir, Sanki ismi doğru söylese konuşacaktı. Böyle durumlarda kaymakamlar kendini bir şey zannediyor, havasından yanlarına yaklaşılmıyor.
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VATANDAŞ: Kaymakam bir şey dememiş sadece ismimi yanlış söylediniz demiş. video ya tekrar bakınca anlaşılıyor
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