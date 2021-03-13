Kaymakam Zaman'dan ihtiyaç sahibi ailelere destek
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Kaymakam Zaman'dan ihtiyaç sahibi ailelere destek

13.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:02
Kaymakam Zaman'dan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alparslan Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunarak dar gelirli ailelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alparslan Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunarak dar gelirli ailelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Ziyarete gittiği bir evde çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Yanına gelen küçük Pembe'ye büyüyünce ne olmak istersin sorusuna "Ben büyüyünce pastacı olmak istiyorum" demesi Kaymakam Zaman'ı gülümsetti. Çocuklara kitap hediye ederek okumanın önemini anlattı. Ailelere yardımların tez elden ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem'e talimat verdi.

Ziyaretlerine devam eden Kaymakam Zaman, "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır" dedi. - SAMSUN

Kaymakam Zaman'dan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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