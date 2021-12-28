Kaymakam Zaman'dan cami kütüphanesine kitap desteği

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, cami kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

Yakacık Mahallesi'nde bulunan Yakacık Camisi İmamı Hasan Çal'ın kendi imkanları ile yaptırdığı kütüphaneyi gezen Kaymakam Zaman, kütüphaneye kitap desteğinde bulundu. Kaymakam Zaman, Mahalle Muhtarı Hamdi Yaşar Kurt ile birlikte gözleri görmeyen ve yatağa bağımlı olarak yaşayan 93 yaşındaki Hacer Mert'i ve 7 Haziran 2021 tarihinde evi yanan Ahmet Piliç'i geçici olarak kaldığı evde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Zaman, sosyal devlet anlayışı ile hareket ederek kendilerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşların ayağına kadar giderek, hem sorunlarını dinlediklerini hem de hatırlarını sorarak onlara verilen değer ve önemi hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti. Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Zaman, Yakacık İlkokulu binasında incelemelerde bulunarak okulun faaliyete geçmesi için bir an önce tadilata başlanacağı müjdesini verdi. - SAMSUN