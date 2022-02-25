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Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz köyleri dolaşarak sorunlarını yerinde görüyor.

BASKİL, ELAZIĞ (İHA) - Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz köyleri dolaşarak sorunlarını yerinde görüyor.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Aşağıkuluşağı, Emihan, Bozoğlak, İçlikaval, Şahindere, Yukarikulusağı, Karoğlu ve Resulkahya köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretleri sırasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden itibaren köylülerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Köylerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Köylerimizin eksikliklerini yerinde görerek çözüm üretiyoruz. Kaymakamlık makamının kapıları vatandaşlarımıza her zaman açıktır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sami Yılmaz, Baskil, Yerel, Haberler

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