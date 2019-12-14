Kaymakam Yavuz, heyelan bölgesinde inceleme yaptı

14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:11

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, iki gündür yağan yağışlarının neden olduğu tahmin edilen Ciciler köy yolunda heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.



İlçede iki gündür etkili olan yağmur, toprak kaymalarını da beraberinde getirdi. Osmaneli ilçesine bağlı ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası incelemelerde bulunan Kaymakam Yavuz, heyelan sonrası yola düşen kaya parçaları dolayısıyla kapanan yolu açmaya gelen Bilecik İl Özel İdare ekipleri ve Ciciler Köy Muhtarı Ahmet Yılmaz'dan bilgiler aldı. Olay yerine gelen Bilecik İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri tarafından önce heyelan olan bölge güvenlik altına alındı, daha sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri de heyelan nedeni ile vatandaşların mağdur olmaması ve kazaya sebebiyet vermemeleri için köy yolunda gerekli tedbirleri aldı.



Yaşanan heyelan nedeni ile vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını söyleyen kaymakam Yavuz, "Yaşanan heyelan nedeni ile kapanan köy yolumuzu ekiplerin hızlı çalışmaları sonuncunda yolu kapatan kaya parçaları yoldan alınarak yol vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Heyelan nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmaması bizleri sevindirdi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA