Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı
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Dünya Kadınlar Günü, Arif Yalçın, Bozyazı, Güncel

Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.

09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.


Kaymakam Yalçın, Hükümet Konağında bulunan bütün birimleri dolaşarak görev yapan kadın personelin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi. Kadınlara verilen önemi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Yalçın, "Türk toplumunda ve aile yaşamımızda çok seçkin ve saygın yeri olan kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini içtenlikle kutlarım. Bütün kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutlu hayatlar dilerim" dedi.


Hükümet Konağı kadın çalışanları ile orada bulunan kadınlar, sürpriz kutlama ve verilen karanfillerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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