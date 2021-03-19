Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti

19.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:40
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs aşısı olmak istemeyen vatandaşların gözleri önünde aşı yaptırarak onları ikna etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs aşısı olmak istemeyen vatandaşların gözleri önünde aşı yaptırarak onları ikna etti.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı Enes Yusuf Ayçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan, Kıyıcak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek korona virüs salgınında aşının önemini anlattı. Aşının önemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra vatandaşların gözleri önünde Kaymakam Akbulut ikinci doz, Başkan Şeylan ise ilk doz aşısını yaptırdı. Kaymakam ve başkanın aşı olmasının ardından sırası gelen vatandaşlar da aşılarını oldu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Akbulut, aşının önemine değinerek, "Biliyorsunuz dünya olarak çok büyük salgının içindeyiz. Bir yıldır aldığımız tedbirlerle çok şükür ilçemizde pozitif vaka yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Devletimiz çok güçlü, vatandaşlarına aşı temin ediyor. Gelişmiş ülkelerde bile aşı bulma konusunda büyük sıkıntılar var. Ülkemizde 75 yaş üzeri yaşlılarımıza aşıları yapıldı. Şimdi ise 65 yaşına kadar düştü. Sağlık çalışanlarımız zor şartlarda dağ taş demeden vatandaşlarımıza ulaşıp aşılarını yaptırıyorlar. Ancak bazı vatandaşlarımız aşı olmak istemediklerini belirtiyorlar. Aşı yaptırmak mecburi değil ama vatandaşlarımızı ikna etmek için belediye başkanımız ile birlikte aşımızı vatandaşlarımızın gözleri önünde yaptırdık. Sağ olsunlar bizden sonrada onlar yaptırdı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz. Canla başla çalışan, görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

Aşılama takvimindeki sıraya göre ilk doz aşısını yaptırdığını ifade eden Başkan Şeylan ise "İlçe genelinde sürekli olarak çalışmalar yürüterek; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini sıkı tutmaya çalıştık. Korona virüs salgınından kurtulmak ve normal hayatımıza dönmek istiyorsak, aşımızı olacağız ve kurallara riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Sırası gelen vatandaşlarımızdan rica ediyorum, sıranız geldiğinde aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:40:48. #1.16#
title