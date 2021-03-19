Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs aşısı olmak istemeyen vatandaşların gözleri önünde aşı yaptırarak onları ikna etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs aşısı olmak istemeyen vatandaşların gözleri önünde aşı yaptırarak onları ikna etti.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı Enes Yusuf Ayçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan, Kıyıcak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek korona virüs salgınında aşının önemini anlattı. Aşının önemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra vatandaşların gözleri önünde Kaymakam Akbulut ikinci doz, Başkan Şeylan ise ilk doz aşısını yaptırdı. Kaymakam ve başkanın aşı olmasının ardından sırası gelen vatandaşlar da aşılarını oldu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Akbulut, aşının önemine değinerek, "Biliyorsunuz dünya olarak çok büyük salgının içindeyiz. Bir yıldır aldığımız tedbirlerle çok şükür ilçemizde pozitif vaka yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Devletimiz çok güçlü, vatandaşlarına aşı temin ediyor. Gelişmiş ülkelerde bile aşı bulma konusunda büyük sıkıntılar var. Ülkemizde 75 yaş üzeri yaşlılarımıza aşıları yapıldı. Şimdi ise 65 yaşına kadar düştü. Sağlık çalışanlarımız zor şartlarda dağ taş demeden vatandaşlarımıza ulaşıp aşılarını yaptırıyorlar. Ancak bazı vatandaşlarımız aşı olmak istemediklerini belirtiyorlar. Aşı yaptırmak mecburi değil ama vatandaşlarımızı ikna etmek için belediye başkanımız ile birlikte aşımızı vatandaşlarımızın gözleri önünde yaptırdık. Sağ olsunlar bizden sonrada onlar yaptırdı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz. Canla başla çalışan, görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

Aşılama takvimindeki sıraya göre ilk doz aşısını yaptırdığını ifade eden Başkan Şeylan ise "İlçe genelinde sürekli olarak çalışmalar yürüterek; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini sıkı tutmaya çalıştık. Korona virüs salgınından kurtulmak ve normal hayatımıza dönmek istiyorsak, aşımızı olacağız ve kurallara riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Sırası gelen vatandaşlarımızdan rica ediyorum, sıranız geldiğinde aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı