Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
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Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti

Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu Horasan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce Yavuz Selim Caddesinde aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standını ziyaret etti.

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu Horasan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce Yavuz Selim Caddesinde aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standını ziyaret etti.

Aşı Çadırını ziyaret eden Kaymakam Dertlioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Çınar'dan salgınla mücadele kapsamında ilçede yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Dertlioğlu sırası gelen tüm Horasan'lıları aşı olmaya davet etti.

Yavuz Selim Caddesi'nde ilçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırının aşılama hizmetini vatandaşların ayağına getirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Kaymakam Burak Dertlioğlu, "İlçemizde çok sayıda vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Yavuz Selim Caddesi'nde kurulan aşı çadırımızda da vatandaşlarımız Sağlık Ekiplerimiz tarafından bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Horasan'lı hemşehrilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personelimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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