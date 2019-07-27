Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçeye bağlı Gündüzlü köyü yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bu yıl 4,5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacaklarını söyledi.

Geçen yıl köy yollarında 15 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptıklarını aktaran Uzan, bu yıl kaynakların büyük kısmını köylerdeki kilitli parke taşı ile asfalt çalışmalarına ayırdıklarını belirtti.

23 köye 33 bin metrekare parke taşı çalışması yapacaklarını vurgulayan Uzan, amaçlarının vatandaşların köyüne, mezrasına en güzel şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Özel İdareden aktarılan ortak alım ödeneği ile toplamda 7 milyon lira kaynakla Bulanık'ta 56 köy ve 35 mezraya hizmet götürmeye çalıştıklarını bildiren Uzan, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele kapsamında alanda saha hakimiyetini sağlamışken, bu kapsamda vatandaşın huzuru, güveni, mutluluğu ve esenliği için içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, sıcak asfalt gibi çalışmaları da tamamlama gayreti içindeyiz. Bulanık'a terör bağlamında baktığımız zaman, yılda ortalama 200 kişi terör örgütüne katılırdı. Özerklik açıklamalarının ilan edildiği bir şehirden söz ediyoruz. İnsanlar artık terörün yarattığı huzursuz ortamdan bıkmış durumda. Görevlendirme sonrasında kimse Bulanık'ta sağlanan huzur ve güven ortamının bozulmasını istemiyor. 'Devlet olarak gidemediğimiz yer bizim değildir' anlayışıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Şükürler olsun ilçemizde dün olduğu gibi bugün de güzel işler yapılmakta. Vatandaş oğlunun, kızının örgüte katılıp, onların piyonu haline gelsin istemiyor. Bunlar son derece insani istekler bunlar. Biz, devlet olarak vatandaşımıza kapılarımızı ve gönlümüzü sonuna kadar açmış durumdayız."

Kaynak: AA