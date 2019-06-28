Kaymakam Ürkmezer köylülerle bir araya geldi

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in köylerimizdeki sorunları ve vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'e ziyaretler sırasında İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Sözen ve Mustafa Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, Devlet Su İşleri (DSİ) 234. Şube Müdürü Yasin Devrim, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Yılmaz ve Safranbolu Kaymakamlığına bağlı kurum amirleri eşlik etti.

Sırası ile Yörük, Konarı ve Sırçalı Köylerini ziyaret eden Ürkmezer köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlardan köyleri ile ilgili sorunları dinledi, köy sakinlerinin de taleplerini not aldırırken konularla ilgili bağlantılı müdürlüklere talimat verdi. Ziyaret edilen köylerdeki yoğun ilgiye teşekkür eden Ürkmezer, köylerle ilgili sorunları dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Asıl amacın Safranbolu ve Safranbolu'ya bağlı köylere hizmetin en iyi ve en kaliteli götürmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalı ile sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz; sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ürkmezer, Yörük, Konarı, Sırçalı Köylerinde muhtarlıklar, köy konakları ve camilerde incelemelerde bulunurken, köylerde yaşayan yaşlılarla özel olarak ilgilendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA