Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret - Haberler
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Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret

AA, Fadıl Aslan - Güncel
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Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere moral ziyaretinde bulundu.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan ile Kato Dağı'ndaki üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Uğuz, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geceyi de üs bölgesinde geçiren Kaymakam Uğuz, "Vatan ve bayrak uğruna, vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden Mehmetçiklerimize teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

AA / Fadıl Aslan - Güncel

Cumhuriyet Savcısı, Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Güncel, Haberler

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