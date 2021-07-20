Kaymakam Tutkan, bayram namazını emniyet kulesinde kıldı

Tunceli'nin Nazimiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, bayram namazını emniyet kulesinde kıldı.

Tunceli'nin Nazimiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, bayram namazını emniyet kulesinde kıldı.

Nazimiye Kaymakamı Uğur Tutkan Kurban Bayramı namazını, Kayalı Yaşam ve Emniyet Kulesinde askerlerle birlikte kıldı. Kaymakam Tutkan ardından görev başındaki askerlerle bayramlaştı.

Kaymakam Uğur Tutkan yaptığı paylaşımda, "Bayram namazını Kayalı Yaşam ve Emniyet Kulesinde kahramanlarımızla kıldık. Kazasız, belasız huzur ve güven içinde nice bayramlara inşallah" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı