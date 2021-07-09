Kaymakam Türkmen, yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
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Kaymakam Türkmen, yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Türkmen, yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bismil Belediyesi tarafından 1. etap olarak ihale edilen ve Dicle Mahallesinde 150 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Türkmen, "Millet bahçemizin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamlandığında, bitki ve peyzajı ile ilçemize yeni bir soluk getirecek. Proje, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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