Kaymakam Temurci ve Başkan Erdoğan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti

Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Temurci ve Belediye Başkan Erdoğan, ilçeye vermiş olduğu desteklerinden dolayı İşadamı Mustafa Erden'e teşekkür ederek, başarılar diledi.

İlçedeki yatırımlarının devam edeceğini belirten İş adamı Mustafa Erden, "100 kadın ve erkek işçi ile Pazarlar'da tekstil sektörüne atıldım. Tekstil firmamızın çalışma ortamı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Tesisimizin bu durumlara gelmesinde bizlere destek olan belediye başkanımız Cavit Erdoğan'a teşekkür ederim. Pazarlar'da hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de ilçemizde çalışan işçi sayısını artırıyoruz. Repa Tekstil olarak bizleri ziyarete gelen İlçe Kaymakamımız Gürsel Temurci'ye ve Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA