Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret
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Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

10.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:23
Kaymakam Sinanoğlu'ndan ÇATOM'a ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.


ÇATOM'da kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınları tebrik eden Kaymakam Davut Sinanoğlu, kadın ve genç kızların iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kursların çok önem arz ettiğini söyledi. Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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