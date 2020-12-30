Kaymakam Seyhan'dan sağlık personeline başarı belgesi
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Kaymakam Seyhan'dan sağlık personeline başarı belgesi

30.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:42
Kaymakam Seyhan'dan sağlık personeline başarı belgesi

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakam Seyhan, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Berfin Şenol ile Hastane Müdürü Uğur Yiğitsoy ve filyasyon ekibindeki doktorlardan Akın Sürgüveç'i makamında kabul etti.

Sağlık personelinin büyük fedakarlıklarla görevini sürdürdüğünü dile getiren Seyhan, "İlçemizin koronavirüs ile mücadelesinde gece gündüz demeden aylardır özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk vaka görüldüğünden bugüne dek gece gündüz, yağmur, soğuk demeden köy köy, mahalle mahalle dolaşarak hasta ve temaslı takibi yaptılar. İnşallah, bundan sonraki süreçte de el birliğiyle, devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."dedi.

Kaymakam Seyhan, çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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