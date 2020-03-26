Kaymakam Şenay'dan halk pazarında inceleme Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, halk pazarını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, halk pazarını ziyaret etti.

Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı pazarcı esnafının aldığı tedbirleri inceleyerek, vatandaşları ve esnafı salgına karşı yetkili makamlar tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Toplu yaşanılan yerlerde çok daha hızlı yayılan koronavirüs salgınını atlatmak için her türlü sıkı tedbirleri aldıklarını belirten Şenay, vatandaş ve esnafla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Şenay, önceki gün pazarı kapatma kararı aldıklarını ancak daha sonra sebze satış bölümünün açılması yönünde kararı değiştirdiklerini söyledi.

Ziyarete Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Dernekler Müdürü Mustafa Esen, Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin ile belediye görevlileri katıldı.

Kaynak: AA