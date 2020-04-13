Kaymakam Şekerci pazar esnafını ziyaret etti Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci pazar esnafını ziyaret etti.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci pazar esnafını ziyaret etti.

Şekerci, vatandaşların her türlü sorunu ile ilgilenmenin ve çözüm üretmenin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, bu kapsamda zaman zaman mahallere ziyaretler geçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinlediklerini dile getiren Şekerci, "Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Elimizdeki imkanlar dahilinde tüm vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyor, halkımızla kucaklaşıp dertleşiyoruz." dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Kaymakam Şekerci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA