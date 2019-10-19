Kaymakam Sayın, okul servislerini denetledi

19.10.2019 10:30

Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

Kaymakam Sayın, köy ziyaretleri kapsamında Akçakale İlköğretim Okulunu ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Servis araçlarını denetleyen Sayın, servis şoförleriyle konuşarak hiçbir eksikliğin olmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Sayın, denetimlerin sık sık devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA