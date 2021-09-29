Kaymakam Saygılı, fidan dikim hazırlıklarıyla ilgili çalışmaları inceledi - Haberler
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Kaymakam Saygılı, fidan dikim hazırlıklarıyla ilgili çalışmaları inceledi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kaymakam Saygılı, fidan dikim hazırlıklarıyla ilgili çalışmaları inceledi

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen fidan dikim hazırlıklarına ilişkin çalışmaları inceledi.

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen fidan dikim hazırlıklarına ilişkin çalışmaları inceledi.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, 2020 yılında çıkan yangın sonucu zarar gören orman alanını ağaçlandırmak için yapılan arazi temizleme, toprağın dikime hazır hale getirilmesi ile Divanbaşı bölgesindeki karaçam ormanlarında kuraklık nedeniyle oluşan sorunlarla ilgili Kaymakam Saygılı'ya bilgi verdi.

Saygılı, verdiği bilgiden dolayı Güneş'e teşekkür etti.

Ormanların ekonomi, erozyon ve çeşitli konulardaki önemine dikkati çeken Saygılı, "Ormanlarımız bizim milli değerlerimizdir. Hep birlikte korumalıyız. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirmeliyiz. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu amaçla Kayaköy mevkisinde yanan sahada Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan edilen 11 Kasım'da ilçe halkımızı da davet ederek hep birlikte ağaçlandırma yapalım." dedi.

İncelemelere Kavak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Meryem Şirin, Kavak Orman İşletme Şefi Bedriye Olçum, Mahmutlu Orman İşletme Şefi Ali Olçum da katıldı.

Kaymakam Saygılı, fidan dikim hazırlıklarıyla ilgili çalışmaları inceledi

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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