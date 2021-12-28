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Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ilçe esnafını ziyaret etti.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaymakam Savar, onlarla sohbet ederek sorun ve isteklerini dinleyerek, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay de eşlik etti. - VAN

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Savar'dan esnaf ziyareti

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