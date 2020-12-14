Kaymakam Sağlam'dan filyasyon ekibine gece ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Sağlam'dan filyasyon ekibine gece ziyareti

14.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:01
Kaymakam Sağlam'dan filyasyon ekibine gece ziyareti

Manisa'nın Salihli ilçesindeki filyasyon ekibini gece ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki filyasyon ekibini gece ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç'ten ve ekipte görevli personelden bilgi aldı.

Kaymakamı Sağlam, "27 ekip, 54 personel ile 7/24 korona virüs ile mücadelede salgının başlangıcından beri gayretli ve özverili bir şekilde görevinizi yerine getirmeye devam ediyorsunuz. Salgında en büyük yükün sağlık personelinin omuzlarında olduğunu biliyoruz. Tespitten tedaviye, salgında görev alan tüm sağlık personelimize bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saat gecenin 23.30'u olmasına rağmen yaptığınız bu kararlı mücadelenin sonunda inşallah bu zorlu süreci başarıyla aşacağız." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ise, "İlçe Kaymakamımıza yapmış olduğu bu ziyaretten ve başından beri verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Filyasyon ekibimiz, hastalığa yakalananları ve temaslı olanları kontrol altında bulundurarak vaka artışını önlemek için gece gündüz, bire bir iletişim kurarak faaliyetlerine devam ediyor. En büyük arzumuz, bu hastalığın bir an önce kontrol altına alınması." diye konuştu. - MANİSA

Kaymakam Sağlam'dan filyasyon ekibine gece ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari'den esnaf ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Sağlam'dan filyasyon ekibine gece ziyareti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:07:42. #1.14#
title