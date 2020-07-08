Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'a ilçenin ihtiyaçlarını anlattı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya ilçesini ziyaret eden Vali Avni Çakır'ın sorunların çözümünde izlediği yapıcı tutumunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya ilçesini ziyaret eden Vali Avni Çakır'ın sorunların çözümünde izlediği yapıcı tutumunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kastamonu Valiliği görevine yeni atanan Vali Avni Çakır, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tosya ilçesini ziyaret eden Vali Çakır, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak eksiklikleri de yerinde inceledi. Vali Çakır'ın ziyaretinin ardından değerlendirmede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Sayın Valimize, ilçemizle ilgili kapsamlı bir brifing sundum. Brifingde; Kastamonu-Tosya karayolunun yapımı, ilçe devlet hastanemizdeki uzman doktor eksikliğinin giderilmesi, dört yıllık fakülte açılması, Tosya Adalet Sarayının yapımı, Gavurkayalıkları'ndaki arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettirilmesi, yeni öğretmenevi yapılması, tarım arazilerimizdeki toplulaştırma çalışmaları ve sulama sorunu ile kent güvenlik sistemimizin geliştirilmesi gibi ilçemizin belli başlı sorunlarını dile getirdim. Sayın Valimizin hem arz ettiğim sorunların çözümüne yönelik sergilediği yapıcı ve pozitif tutumu hem de Kaymakamlığımızın sosyal sorumluluk projeleri için tebrik etmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA