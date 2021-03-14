Kaymakam Pişkin: "Kontrolü kaybederken, normalleşmeyi hayalimizde görürüz"
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Kaymakam Pişkin: "Kontrolü kaybederken, normalleşmeyi hayalimizde görürüz"

14.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:37
Kaymakam Pişkin:

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede sıfırlanan vaka sayılarının hızla artış göstermesi üzerine açıklamada bulunarak, kontrolün kaybedilmesi sonucu normalleşmeyi hayallerinde göreceklerini kaydetti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede sıfırlanan vaka sayılarının hızla artış göstermesi üzerine açıklamada bulunarak, kontrolün kaybedilmesi sonucu normalleşmeyi hayallerinde göreceklerini kaydetti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede son günlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. 3 Mart tarihinde ilçede sıfırlanan vakaların 13 Mart itibariyle 52'ye yükseldiğine işaret eden Kaymakam Pişkin, "3 Mart'ta vaka sayısı sıfır olan ilçemizde 13 Mart'ta vaka sayımız 52 oldu. Lütfen birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım, lütfen birbirimize yardımcı olalım. Hayatını kaybeden insanların, geride gözü yaşlı kalan yakınlarının, aylarca kepenk açamayan esnafın, evlerine hapsolan insanların ahı var. Bu vebal hepimizin. Tekrar hatırlatıyorum. Evinize misafir kabul etmeyin, dışarıda kaldığınız süreyi azaltın, dışardayken maskenizi çıkarmayın, insanlarla mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın ve esnaf iseniz iş yeriniz için öngörülen tedbirlere harfiyen uyun. Tosyalı kardeşlerim, unutmayın bu sürecin adı kontrollü normalleşme sürecidir. Eğer kontrolü kaybedersek normalleşmeyi de rüyamızda görürüz, net" dedi. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin: 'Kontrolü kaybederken, normalleşmeyi hayalimizde görürüz'
Kaymakam Pişkin: 'Kontrolü kaybederken, normalleşmeyi hayalimizde görürüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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