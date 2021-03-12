Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek
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Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek

12.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28
Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evleri yanan aileyi ziyaret ederek gerekli yardımların kısa sürede yapılacağını söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evleri yanan aileyi ziyaret ederek gerekli yardımların kısa sürede yapılacağını söyledi.

Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Sevim Akgül'e ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bir samanlıkta küle döndü. Yangının ardından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangınzede aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Pişkin, Ekincik köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı bir evin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yangın mahalline giderek hem söndürme çalışmaları hem de yangının oluşturduğu tahribatla ilgili kolluk görevlilerimizden ve köy muhtarımızdan bilgi aldık. Yangınzade aileye geçmiş olsun dileklerimizi ileterek üzüntülerini paylaştık ve gerekli yardımları ulaştıracağımızı ilettik" dedi. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek
Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek
Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek
Kaymakam Pişkin, evi yanan aileye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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