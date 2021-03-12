Kaymakam Pişkin'den Genel Müdür Üzmez'e ziyaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'i ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'i ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ziyarette bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'e Dipsiz Göl Milli Parkındaki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Pişkin, "Devam etmekte olan genişleme ve yenileme çalışmalarında bizlerden destek ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı