Kaymakam Pektaş Projeleri İnceledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Akif Pektaş ile Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdoğan, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kaymakam Pektaş ve Bozdoğan, ilçe meydanını gezerek buradaki düzenleme çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Yıldırım Mahallesine geçen Pektaş, inşaatı devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Pektaş AA muhabirine, kent meydanı çalışmalarında sona yaklaşıldığını, yapımı devam eden okul inşaatlarının ise 2019-2020 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.