Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı
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Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk kuran kursları ve gençlik merkezlerine ziyarette bulundu, tesislerin eksikleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.

12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:48
Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı

Kaymakamı kuran kursları ve gençlik merkezlerine ziyarette bulundu, tesislerin eksikleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Yasin Öztürk, Şaban Soytekin ile birlikte 4-6 yaş ve yetişkin kuran kurslarını ve Diyanet Gençlik merkezini ziyaret ederek Şehit Ercan Çelik Diyanet Gençlik Merkezi inşaatı ve Yatılı Hafızlık kuran kursu inşaatlarında da yerinde incelemelerde bulundu. Öztürk incelemeler sırasında yapılması gerekenler hakkında da bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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