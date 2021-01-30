Kaymakam Öztürk'ten yaşlı ve hasta ziyareti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, uzun süredir tedavi gören hasta Fatma Eken'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta Fatma Eken, eşi Abbas Eken ve yakınları ile sohbet eden Öztürk, hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgiler alarak, ihtiyaçlarının giderilmesi adına yetkili amirlere talimatta bulundu.

Yaşlı ve hastaları ziyaret ederek şifalar dileyen Öztürk, "Devletimizin yaşlı ve hasta, engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı insanlarımızın her zaman yanında olduğunu kendilerine iletti. Dertlerine ortak olarak onlara moral verdik. Sağılık insanın en büyük hazinesi. Hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan değerli büyüklerimin ihtiyaç ve sıkıntılarını soruyor elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Annemiz ve babamızdan hasta ve yaşlıları ziyaret etmeyi gördük." dedi.

Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar