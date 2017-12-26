Kaymakam Öztürk'ten Taziye Mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, şehit Jandarma Er İdris Gülek için taziye mesajı yayınladı.



Cemil Öztürk, yayınladığı taziye mesajında, "Yaşanan elim bir olay sonucu şehadet mertebesine erişen Jandarma Er İdris Gülek'i bugün ebedi istirahatgahına uğurladık. Vatani görevini, şartlar her ne olursa olsun yerine getiren ve bu uğurda şehit olan kahramanlarımız asla unutulmayacak, aziz hatıralarına duyduğumuz minnet ilelebet baki olacaktır. Bu inanç ve duygularla şehadet mertebesine ulaşmış Van'ımızın yiğit evladı Jandarma Er İdris Gülek'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - VAN