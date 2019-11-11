Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.

11.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:18
Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.


Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İGM üyeleri si Sinan Cumur, ve İl Özel İdaresinde görevli Teknik Mühendislerle birlikte Paşalar, , Yenice, Esmahanım, Dilaver, Uğurlu köylerindeki köprü, menfez, heyelan, dere yatakları ve asfalt yama altyapı çalışmalarını yerinde incelediler. Selden etkilenen köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede başlanacağı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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