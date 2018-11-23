Kaymakam Özkan'ın Eşinin Okul Ziyareti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla köy okulunu ziyaret etti.

Alacabük ilkokuluna gelen Özkan, okuldaki öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak karanfil verdi.

Sınıfları dolaşarak öğrencilere de çikolata dağıtan Özkan, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Özkan, memleketin her yerinin çok güzel olduğunu ve sevgi dolu çocukların yaşadığı köy okullarında öğretmenlik yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Hüsniye Tekin de sürpriz ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, öğretmenler ve öğrenciler adına Özkan'a teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan da katıldı.