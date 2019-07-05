Kaymakam Özdemir, Kur'an kursunda incelemelerde bulundu

Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, 4-6 yaş gurubu çocukların öğrenim gördüğü Kur'an kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş ve daire amirleriyle birlikte Refahiye Müftülüğü Okullar Bölgesi 4-6 yaş yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş'tan kurs hakkında bilgiler alan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, öğrencileri dersliklerinde ziyaret etti. Kur'an kursu öğreticilerinden eğitim-öğretim hakkında bilgi alıp, öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Özdemir, "Çocuklarımızın, yaz dönemini böyle faydalı etkinlikler geçirmesinde emeği gecen herkese teşekkür ederim" dedi.

Okullar Bölgesi Kur'an kursu binası, 2019 yılı Şubat ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilerek hayırsever vatandaşlar ve müftülüğün hayırlarıyla yeni yüzüne kavuştu. 2019 yaz dönemi Okullar Bölgesi 4-6 yaş Kur'an kursu, 2 sınıf ve 35 öğrenci ile faaliyetini sürdürmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA