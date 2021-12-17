Kaymakam Özay'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Üstçavuş Yüksel Demir ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte ilçe ve köylerde bulunan şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde şehit ailesi ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Özay, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, kapılarının kendilerine her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi. - KÜTAHYA