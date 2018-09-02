Kaymakam Özarslan Kırsal Mahallede Halk Toplantısı Yaptı

Kırklareli'nin Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, halk toplantıları kapsamında kırsal mahallede toplantı yapmaya devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan başkanlığında yapılmaya başlanılan Güvenlik ve Halk Toplantıları, son sürat devam ediyor. Son olarak Kaymakam Özarslan, ilçeye bağlı Minnetler kırsal mahallesinde halk toplantısı yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya kurum amirleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Özarslan, muhtarın ve vatandaşların sorunlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek, sorunların çözümü için gerekli tespitleri yaptı. - KIRKLARELİ