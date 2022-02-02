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Kaymakam Nazlı Demir başarı belgesi ile ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Nazlı Demir başarı belgesi ile ödüllendirildi

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, özverili ve başarılı çalışmalar nedeni ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, özverili ve başarılı çalışmalar nedeni ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Göreve geldiği günden beri, yürüttüğü projeler ve yaptığı özverili çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir, gayretlerinin semeresini ödüllendirilerek aldı.

Kaymakam Demir, başarı belgesi almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Valimiz Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmenin gururunu yaşıyorum. Devletimize, milletimize layık olmak, büyüklerimizi mahcup etmemek için her gün bir öncekinden daha fazla azim ve gayretle inşallah çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mahmut Çuhadar, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Haber

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