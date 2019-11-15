Kaymakam Murat'tan Kuşsarayı köyüne ziyaret

15.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:14

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kuşsarayı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Murat, ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve önerilerini dinledi.

Murat, yaptığı açıklamada, halk buluşması kapsamında ilçeye bağlı köyleri tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek izin bu ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde ilgili kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da bu ziyaretlere katıldığını, belediye ile birlikte sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktardı.

Kaymakam Murat'a ziyaretinde, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Yazı İşleri Müdürü Şemsettin Özbey, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, Ziraat Odası İlçe Başkanı Murat Zilayaz, İl Genel Meclis üyeleri, Turgay Aksoy ve Mithat Gündüz de eşlik etti.

Kaynak: AA