Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti - Haberler
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Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti

Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti.

Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kurt, İl Müdürü Demirel'den kurum çalışmaları hakkında bilgi alarak ilçede yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Muhammed Raşit, Hayri Demirel, Yenipazar, Hisarcık, Yerel, Haberler

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