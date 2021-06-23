Kaymakam Köksal, vatandaşla bir araya geldi
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Kaymakam Köksal, vatandaşla bir araya geldi

Kaymakam Köksal, vatandaşla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy gezileri kapsamında Hamzalar Köyü'nde vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy gezileri kapsamında Hamzalar Köyü'nde vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.

Hamzalar Köyü Şehit Musa Vuruşkan Taziye Evi'nde köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Köksal, vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların dilek, öneri ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Mutlu Köksal, Hamzalar Köyü'nün geriye kalan ihtiyaçlarının giderileceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaymakam Köksal, vatandaşla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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