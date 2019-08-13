Kaymakam Kendüzler için veda yemeği

13.08.2019 12:46

Ankara Mülkiye Müfettişliğine atanan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler için veda yemeği düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, Yüksekova'nın kamu hizmeti yapılması açısından en önemli yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ellerinden geldiğince koordineli çalışmaya gayret ettiklerini anlatan Kendüzler, "Yüksekova için neler yapılabilir ve daha ileriye nasıl götürebiliriz bunların çözümü için fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah gelecek arkadaşımız daha güzel işler yapar. Çünkü Yüksekova bunu hak ediyor." dedi.

Yemeğe, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Emniyet Müdürü Haluk Baş, iş adamı Teoman Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA