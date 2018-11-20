Kaymakam Kendüzler'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler, beraberinde Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz ile şehit güvenlik korucu Mehmet Şerif Babat'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit güvenlik korucusu Fazıl Balin ve Mehmet Halit Kamalı'nın aileleri de Babat'ın evinde hazır bulundu.

Şehit çocuklarına oyuncak dağıtan ve ailelerle sohbet eden Kendüzler, her zaman bu ailelerin yanında ve acılarına ortak olduklarını belirtti.

Şehit yakınları ise ziyaretten dolayı Kendüzler'e teşekkür etti.