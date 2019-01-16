Kaymakam Kendüzler'den Müdür Canlı'ya Ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti.

Canlı'yı makamında ziyaret eden Kaymakam Kendüzler, Yüksekova'nın eğitimi hakkında bilgiler aldı.

Canlı ise, Kaymakam Kendüzler'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Müftüsü Şakir Şahin de eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA