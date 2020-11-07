Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu
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Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu

07.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:39
Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaykaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve teknik ekip ile birlikte ilerleyen dönemlerde Dumanlı Tabiat Parkında gerçekleşmesi planlanan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Eyüp Kaykaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'ndan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alıp, görüş alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu
Kaymakam Kaykaç, izcilik kampı için yerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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