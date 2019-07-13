Kaymakam Kaya'ya ziyaretler

Bolu'nun Mudurnu'ya bağlı Karamurat köyünde 78 yaşındaki Sabire Toy, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Toy, köyde yaşadığı ve tadilata ihtiyaç duyan evine bakım yapmak için Kaya'yı ziyaret ederek, yardım talebinde bulundu.

Ziyareti esnasında evinin bakımlarının tamamlanması için 5 bin liraya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Toy, mu masrafların, kum, kireç ve usta masrafları için kullanılacağını belirtti.

Yaşlılık maaşının evinin tadilatı için yeterli olmadığını söyleyen Toy, kaymakamlığın bu konuda kendisine yardımcı olmasını istedi.

Kaymakam Kaya da kendisinin bu tür durumlarda vatandaşa yardım etmek için görevli olduğunu belirterek, "Senin ne ihtiyacın varsa yerinde inceleyip, yapan kişilere ödeme yaparız. Sana para veremeyiz ancak ödemeyi onlara yaparız." dedi.

- Mudurnu Kick Boks Takımı'ndan ziyaret

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Bolu'yu temsil eden sporcular ve antrenörleri de Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Mudurnu Kick Boks antrenörleri Mehmet Efe, Derviş Doğan ve İlhan Şimşek, Türkiye ikincisi Ebru Arslan ve Türkiye üçüncüsü Mithat Yasul ile şampiyonaya katılan ancak derece elde edemeyen Yağmur Arslan ve Alperen Arslan ile gerçekleştirdikleri ziyarette çalışmaları hakkında Kaya'ya bilgi verdi.

Kaya, kendisini ziyaret eden sporcularla antrenörleri tebrik ederek, sporculara önce derslerine çalışmaları sonra da kendilerini spor alanında geliştirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA