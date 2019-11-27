Kaymakam Karataş esnafı ziyaret etti

27.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58

Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhiddin Pir ve esnafla bir araya gelen Karataş, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin gelişmesinde esnafın çok büyük rol aldığını vurgulayarak, "Esnafımızla fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerinin yanındayız ve elimizden geldiği kadar desteklerimizi vermeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA