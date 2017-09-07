Kaymakam Kara İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Hatay'ın Payas ilçesine tayin olan Kumluca Kaymakamı Polat Kara için veda yemeği düzenlendi.



Kumluca Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Kara, Kumluca Belediye Başkan Vekili İsmail Değirmenci, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri ve kaymakamlık personeli katıldı.



Yemeğin ardından Değirmenci tarafından, Kara'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.



Yemekte konuşan Kaymakam Kara, devlet memurları olarak en iyi Yörük, göçebe hayatını kendilerinin yaşadığını söyledi.



Ülkeye ve millete hizmet vermek için zaman zaman tayinlerin olabildiğini ifade eden Kara, "Bu kaderi biz kendimiz seçtik. Nasıl Kumluca'ya ve Kumluca halkına hizmet etmek için geldiysek şimdi de Hatay Payas'taki vatandaşlarımıza hizmet etmek için oraya taşınıyoruz. Çalıştığımız süre içinde biz Kumluca halkından ve mesai arkadaşlarımızdan memnunum. Üzerimde hakkı olanlara haklarımı helal ediyorum. Siz de memnunsanız haklarınızı helal edin." dedi.



Konuşmanın ardından Kara, yemeğe katılanlar ile vedalaştı.